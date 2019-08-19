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تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:30 ص
تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف مبانى مخالفة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة فى التصالح فى البناء المخالف، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات التى يجب إتباعها فى هذا الشأن.

1-صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب للجهة الإدارية المختصة.

2-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3- المستند الدال على تاريخ الإجراءات  القانونية المحررة حيال المخالفة.

4-المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء ، مياه، غاز ، تليفون، أنترنت".

5-  مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

6-نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.

7-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

8- صورة أورنيك الترخيص إن وجد.

9-تقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.

10-الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.


تراخيص البناء

التصالح فى البناء المخالف

البناء المخالف

القانون المصرى

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