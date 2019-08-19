تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف

يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة فى التصالح فى البناء المخالف، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات التى يجب إتباعها فى هذا الشأن.
1-صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب للجهة الإدارية المختصة.
2-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
4-المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء ، مياه، غاز ، تليفون، أنترنت".
5- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
6-نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
7-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
8- صورة أورنيك الترخيص إن وجد.
9-تقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.
10-الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.
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