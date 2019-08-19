تعرف على أنشطة وآليات عمل خريجى الجامعات المكلفين بأداء الخدمة العامة

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تكليف الدفعة 93 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول اليات تكليف خريجى الجامعات بأداء الخدمة العامة فى العديد من المجالات فى نقاط محددة .

1-يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2019

2- الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

3-يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من 1/9/2019.

4-تكليف هذه الدفعة فى عدد من الوزارات على رأسها وزارات التضامن والعدل والتربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز حماية المستهلك