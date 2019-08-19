ترامب يبحث مع مستشاريه بفرض حصار بحرى على فنزويلا

محمد عبد المجيد

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نقلا عن مصادر فى البيت الأبيض مستشاريه، لبحث سبل فرض حصار بحرى على فنزويلا بعد فشل خططه لقلب نظام الحكم هناك.

واقترح ترامب، وفقا لموقع "روسيا اليوم"، نشر سفن البحرية الأمريكية على طول ساحل فنزويلا، لمنع نقل وتسليم البضائع إليها، مؤكدين إن ترامب بدأ مثل هذه المناقشات أكثر من مرة، منذ أكثر من عام ونصف.

ويشعر الرئيس الأمريكى، بخيبة أمل عميقة لأن المعارضة الفنزويلية فشلت فى الإطاحة بالحكومة الشرعية برئاسة نيكولاس مادورو، على الرغم من مسارعة واشنطن للاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا منذ مطلع عام 2019 الجارى وتقديم كل الدعم له.

وبدأت الاحتجاجات ضد مادورو فى 21 يناير الماضى، بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية، وسارع رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو بدعم من الولايات المتحدة لتنصيب نفسه رئيسا للبلاد بشكل غير قانونى، ودون أى مسوغ شرعى.

وأعلن عدد من الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة الاعتراف بجوايدو رئيسا، فيما تدعم روسيا والصين وتركيا، والعديد من الدول الأخرى، مادورو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا.