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ترامب: المحادثات مع طالبان تسير بشكل جيد

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:13 ص
ترامب: المحادثات مع طالبان تسير بشكل جيد ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجددا، أن بلاده تجرى محادثات جيدة مع كل من حركة طالبان والحكومة الأفغانية، بهدف إبرام اتفاق سلام يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد.

وقال ترامب فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن هناك تقدما ملحوظا فى المفاوضات الرامية لإنهاء التدخل العسكرى الأمريكى المستمر فى أفغانستان منذ 18 عاما.

وتسعى واشنطن لإنهاء تدخلها العسكرى فى أفغانستان، حيث تكبدت أكثر من تريليون دولار، ويعرب ترامب منذ توليه الرئاسة عن رغبته بسحب جنوده من هناك.

 


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