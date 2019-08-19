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ترامب: إقليم جرينلاند له أهميته إستراتيجية وسنجرى محادثات مع الدنمارك بشأنه

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:14 ص
ترامب: إقليم جرينلاند له أهميته إستراتيجية وسنجرى محادثات مع الدنمارك بشأنه ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نحن نحمى الدنمارك كما نحمى مناطق شاسعة أخرى من العالم، وذلك فى سياق تعليقه على مسألة شراء إقليم جرينلاند من الدنمارك، مضيفا أن هذا الإقليم له أهميته الإستراتيجية بالنسبة لنا وسوف نجرى بعض المحادثات مع الدنمارك بشأنه.

وأضاف ترامب، فى تصريحات اليوم، الاثنين، أن شراء هذا الإقليم يمثل صفقة عقارية ضخمة،  موضحا أن الدنماركيين يتكبدون نحو 700 مليون دولار سنويا بسبب استمرار هذا الإقليم معهم، إلا أنه من الناحية الإستراتيجية فقد يكون الشراء صفقة جيدة لنا.

وقال ترامب، إن هناك تحالف رائع بيننا وبين الدنمارك، ونحن نحمى الدنمارك كما نحمى مناطق شاسعة أخرى من العالم، لذلك فإن هذه الجزيرة لها أهميتها من الناحية الاستراتيجية، وسوف نتحدث مع المسئولين فى كوبنهاجن بشأنه.

يذكر أن مسئولى إقليم جرنلاند، أعلنوا يوم الجمعة الماضى، أن هذا الإقليم المتمتع بالحكم الذاتى ليس معروضا للبيع.

وقالت وزارة الخارجية بالإقليم، إن جرينلاند غنية بموارد ذات القيمة المرتفعة مثل المعادن والمياه النقية والأسماك والطاقة المتجددة والسياحة ونحن نرحب بإنشاء المشروعات فيه وهو ليس للبيع، وذلك ردا على التقارير التى أفادت بأن الرئيس الأمريكى كان قد أبدى رغبته الجادة فى الأسبوع الماضى فى شراء إقليم جرينلاند.

 


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