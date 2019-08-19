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ترامب: أبل قلقة من خسارة مزايا لصالح سامسونج بسبب التعريفة الجمركية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:56 ص
ترامب: أبل قلقة من خسارة مزايا لصالح سامسونج بسبب التعريفة الجمركية ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، قد أعرب عن قلقه من أن منافسته الرئيسية سامسونج تحصل على ميزة لأن منتجاتها، على عكس أبل، لن تخضع للتعريفة، عندما يتم استيرادها من قبل الولايات المتحدة.
 
 
التقى ترامب وكوك على العشاء يوم الجمعة الماضى عندما كان ترامب فى ناديه للجولف فى نيوحيرسى. ووصف ترامب المحادثة للصحفيين مع استعداده للعودة إلى واشنطن.
 
 
وتخضع أغلب منتجات أبل لتعريفة قدرها 10% فى الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فالضرائب على الأيفون والأى باد وأجهزة الكمبيوتر اللوحى الخاصة بأبل قد تم تأجيلها إلى 15 ديسمبر، لكن التعريفة على ساعة أبل وأبر بودز وغيرها من الإكسسوارات الأخرى لا تزال مخططا لها فى الأول من سبتمبر.
 
 
وقال ترامب، إن كوك قدم أدلة مقنعة بشأن صعوبة التنافس مع سامسونج، إذا كانت منتجات أبل تخضع لتعريفة الاستيراد، وقال "أعتقد أنه قدم حجة مقنعة للغاية".
 
 وستخضع ابل للتعريفة، لأنها تصنع غالبية أجهزتها فى الصين قبل استيرادها إلى الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، فى حين أن سامسونج تصنع العديد من منتجاتها فى العديد من البلدان منها فيتنام وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الصين، وهذا يعنى أن تأثير التعريفة الجمركية سيكون أقل بكثير من تأثيره على أبل.
 
 
 
 

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