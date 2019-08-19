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تحرير 270 محضر إشغال ومخالفات بناء ورفع 10 أطنان قمامة بالخانكة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:31 م
تحرير 270 محضر إشغال ومخالفات بناء ورفع 10 أطنان قمامة بالخانكة حملة إزالة اشغالات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شن مجلس مدينة الخانكة، حملة لإزالة التعديات، بناء على توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة اليوم، بحضور طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والرائد سعيد العشيرى شرطة المرافق، وهند السروجى سكرتيرة وحدة القلج، والقسم الفنى بالقلج، وإدارة الإشغالات.

وأكد طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، أنه تم إزالة بعض التعديات والأسوار والبروز وتندات بميدان المدينة حتى شارع المستشفى المركزى حتى المحكمة وشارع وحدة القلج وأمام الوحدة حتى شارع مصرف البلبيسى وشارع المرور وميدان أبو زعبل وطريق السكة الحديد حتى الكوبرى وطريق المصرف المغطى وطريق مزلقان السكة الحديد.

وأوضح، أنه تم إزالة بعض الأكشاك المخالفة بدون ترخيص وتم عمل 21 محضر اشغال، و45 محضر إزالة فورية، و52 محضر وصلات كهربائية، و67 محضر إعلانات مخالفة، و8 محاضر أكشاك مخالفة، و15 محضر غرز شاى، و5 محاضر إلقاء مخلفات، و57 محضر إزالة بائع متجول، ورفع 10 أطنان مخالفات وتم عمل الإجراءات القانونية للمخالفين لعدم التعدى على الطريق العام.


اخبار القليوبية

مدينة الخانكة

مخالفات

محافظة القليوبية

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