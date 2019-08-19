تجديد حبس 4 عاطلين سرقوا موظفا بالإكراه فى مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، سرقوا موظفا بالإكراه بمدينة نصر.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة التبة ـ عزبة الهجانة ـ دائرة القسم وتمكنوا من ضبط 4 عاطلين حال استقلالهم أتوبيس خاص القليوبية - قيادة الرابع ويعمل عليها كسائق - وبحوزتهم حقيبة بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالى 600 جنيه، 4 ذاكرة تخزين "فلاشة"، باور بنك، سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم و 5 طلقات من ذات العيار"، سلاح أبيض "خنجر".

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد وما بداخلها من مضبوطات من أحد المواطنين حال استقلاله السيارة صحبتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم .

أمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه يدعى وائل م، 38 سنة، موظف وباستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات وأقر بأنه حال استقلاله السيارة صحبة المتهمين بطريق الـ NA ـ دائرة القسم بقصد توصيله لمنطقة الحى العاشر استولوا منه على المضبوطات كرها عنه وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ .

وأمر إللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة العامة التحقيق.