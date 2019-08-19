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تجديد حبس "مسجل بلطجة" لتعديه على زوجته وحرق شقتها بالسلام 15 يوماً

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:49 م
تجديد حبس "مسجل بلطجة" لتعديه على زوجته وحرق شقتها بالسلام 15 يوماً حريق شقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات،  بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس "مسجل بلطجة"، لتعديه بالضرب على زوجته، "مسجلة مخدرات"، وإشعال النيران بالشقة محل سكنهما لخلافات بينهما فى النهضة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا بنشوب حريق بشقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية دائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سبق اتهامها فى قضية مخدرات"، مصابة بكدمات بالوجه والرأس، بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثًا إصابتها.
 
وعقب ذلك قام بإحضار كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما، وإضرام النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل (دون إصابات)، تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خلافات زوجية

مسجل بلطجة

نيابة السلام

حرق شقة

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