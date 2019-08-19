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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:49 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا كلابش-ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس علاء عبد الفتاح، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 
 
 

 


حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

نشر اخبار كاذبة

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