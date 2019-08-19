تجديد حبس متهمة فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس علا متولى 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة للمتهمة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.