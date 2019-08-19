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تجديد حبس المتهمة بمحاولة تهريب أوراق تحركات الإخوان لزوجها فى سجن طرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:31 م
تجديد حبس المتهمة بمحاولة تهريب أوراق تحركات الإخوان لزوجها فى سجن طرة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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 قررت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، تجديد حبس ربة منزل ضبط بحوزتها أوراق تخص جماعة الإخوان، حاولت إدخالها لزوجها الإخوانى أثناء زيارتها له فى سجن طرة 45 يومًا على ذمة التحقيق.
 
 
وبدأت تفاصيل تلك الواقعة أثناء فحص أفراد قوة تأمين سجن طرة، أقارب المتهمين وقت الزيارات وبتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على أوراق بين طيات مستندات دراسية، بها آخر التطورات التى وصل إليها تنظيم جماعة الإخوان، وتحركاتهم وتواصلهم مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان.
 
 
تبين من التحريات والتحقيقات، أن زوج المتهمة قيادى إخوانى، محبوس على ذمة قضية انضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن زوجته حاولت إدخال أوراق وتهريبها له أثناء زيارته فى سجن طرة، ضمن أوراق دراسية، وتبين أن من بين تلك المستندات أوراق، بها معلومات عن أحوال جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، فتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة.

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