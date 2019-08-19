تأجيل محاكمة 148 متهما بأحداث عنف سمالوط لسبتمبر المقبل

انتهت المحكمة فى جلسة اليوم من الإطلاع على تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين منهم 20 محبوسين على ذمة القضية، ويواجهون عدة تهم منها: اقتحام وحرق قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس عام 2013.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات فى مارس 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وشرطية.