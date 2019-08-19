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تأجيل محاكمة 148 متهما بأحداث عنف سمالوط لسبتمبر المقبل

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:16 م
تأجيل محاكمة 148 متهما بأحداث عنف سمالوط لسبتمبر المقبل محكمة - أرشيفية
المنيا : فريق المحافظات

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أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى على عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، النطق بالحكم على 148 متهما بارتكاب أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط، الى جلسة اليوم الرابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم .

انتهت المحكمة فى جلسة اليوم من الإطلاع على تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين منهم 20 محبوسين على ذمة القضية، ويواجهون عدة تهم منها: اقتحام وحرق قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس عام 2013.
 
يذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات فى مارس 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وشرطية.
 

 


جنايات المنيا

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احداث عنف بالمنيا

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