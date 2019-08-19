تأجيل محاكمة 148 متهما بأحداث عنف سمالوط لسبتمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى على عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، النطق بالحكم على 148 متهما بارتكاب أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط، الى جلسة اليوم الرابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم .
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أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى على عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، النطق بالحكم على 148 متهما بارتكاب أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط، الى جلسة اليوم الرابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم .
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