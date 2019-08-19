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تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:24 م
تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر المستشار أسامة الرشيدى ـ وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لجلسة 18 سبتمبر للإطلاع.

عقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.


احداث السفارة الامريكية

شغب محيط السفارة الامريكية

جنايات الجيزة

محكامة المتهمين بعنف السفارة الامريكية

اليوم السابع بلس

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