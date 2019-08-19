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بوتين يؤكد لماكرون أن لا بديل عن المحادثات بشأن أزمة أوكرانيا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:29 م
بوتين يؤكد لماكرون أن لا بديل عن المحادثات بشأن أزمة أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه لا يرى بديلا لمحادثات ما يسمى بصيغة نورماندي على مستوى رؤساء الدول بشأن أزمة أوكرانيا، لكنه أحجم اليوم الاثنين، عن الموافقة على المشاركة في قمة جديدة حول الأزمة.

 

وكان بوتين يتحدث في مقر الإقامة الصيفي لماكرون في جنوب فرنسا قبيل محادثات بين الزعيمين حول عدد من الموضوعات.

 

وأبلغ بوتين ماكرون بأن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لا تبعث على تفاؤل كبير لكنه عبر عن ثقته بأن أي اجتماع يهدف لحل الأزمة الأوكرانية سيكون له نتائج ملموسة.

 

وأودى الصراع بين القوات الأوكرانية وتلك المدعومة من روسيا بحياة 13 ألف شخص منذ 2014 على الرغم من وقف مفترض لإطلاق النار.

 


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اوكرانيا

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