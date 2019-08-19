سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بوتين: لا خطر من زيادة الإشعاع بعد انفجار صاروخ فى مدينة ساروف شمال البلاد

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:30 م
بوتين: لا خطر من زيادة الإشعاع بعد انفجار صاروخ فى مدينة ساروف شمال البلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إنه ليس هناك خطر من زيادة مستويات الإشعاع بعد وقوع انفجار في موقع عسكري بمدينة ساروف شمال روسيا في الثامن من أغسطس أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص .

 

وأضاف بوتين، وإلى جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل محادثات ثنائية، أن كل القتلى والمصابين جراء هذه الحادث سيحصلون على أوسمة من الدولة.

 

وأوضح أن كل إجراءات السلامة يتم اتخاذها ولا توجد أي مخاطر من الإشعاع.

 

وقالت الوكالة الروسية المعنية بالطاقة النووية إن خمسة من موظفيها لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار تضمن "مصادر لطاقة النظائر المشعة "أثناء اختبار صاروخي على إحدى المنصات البحرية.

 

وكان بوتين يتحدث في مقر الإقامة الصيفي لماكرون في جنوب فرنسا قبيل محادثات بين الزعيمين حول عدد من الموضوعات.

 


روسيا

بوتين

فرنسا

ماكرون

صاروخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة