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بقايا الطعام مش بس سبب فى رائحة الفم الكريهة..تكون حصوات على اللوزتين

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:30 م
بقايا الطعام مش بس سبب فى رائحة الفم الكريهة..تكون حصوات على اللوزتين حصوات اللوزتين أرشيفية
كتبت هند عادل

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ألم اللوزتين من الأمراض الأكثر شيوعا خاصة عند الأطفال ولكن قد تتكون حصوات حول اللوزتين نتيجة تجمع بقايا الطعام والخلايا الميتة وغيرها من المواد التي تحاصر اللوزتين مما يؤدى على تشكيل ما يعرف بالحجارة اللوزية في بعض الأحيان تسمى حصاة اللوزتين.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" تظهر تلك الحصوات ككتلة صلبة بيضاء أو صفراء  يتراوح حجمها من صغيرة جدًا إلى كبيرة جدًا.

فاللوزتان عبارة عن جزأين صغيرتين من الأنسجة التي تقع في الجزء الخلفي من الحلق، واحدة على كلا الجانبين والتى تساعد في مكافحة الالتهابات التي تدخل عن طريق الفم حيث يحتجزون البكتيريا والفيروسات وغيرهم من الغزاة الأجانب ثم يعلمون جهاز المناعة كيفية محاربة هذه الجراثيم.

أعراض تؤكد تكون حصوات على اللوزتين:
 

- ألم في الحلق.

- الشعور بشيءٍ عالق في الفم.

- ألم في الأذن.

- مشاكل في السمع.

- صداع.

- صعوبة البلع.

 

أسباب تكون حصوات اللوزتين:


- الالتهابات المتكررة التي تصيب الحلق.

- بقايا الطعام والشراب التي تترسب في الحلق وتؤدى إلى تجمع البكتيريا حولها.

- وجود مشاكل بالأسنان التي قد ينتج عنها عدوى بكتيرية تتسبب في تكون حصى اللوزتين.

- عدم استكمال علاج العدوى الفيروسية التي تصيب الحلق.

 

 


التهاب اللوزتين

حصوات اللوز

اسباب تكون حصوات اللوزتين

التهاب اللوز

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