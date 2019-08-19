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اليوم.. نظر إعادة محاكمة 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:00 ص
اليوم.. نظر إعادة محاكمة 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية محكمة-ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 15 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

 

 


احداث السفارة الامريكية

عنف السفارة

محاكمة المتهمين باحداث السفارة

جنايات القاهره

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