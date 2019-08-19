اليوم.. عودة 1246 حاجًا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

كتب مدحت وهبة

يعود اليوم الاثنين 1246 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن.

حيث يشهد مطار جدة تفويج 555 حاجا من محافظات بورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية، بينما يقوم مطار المدينة المنورة بتفويج 691 حاجا إلى أرض الوطن من محافظات القاهرة والجيزة وبنك ناصر والجمعيات المركزية بعد انتهاء مناسك فريضة الحج.

وكان أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمه بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات.