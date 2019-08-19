اليوم.. طلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الدور الثانى لليوم الثالث على التوالى، حيث يؤدى الطلاب اليوم الاثنين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وشهدت الامتحانات منذ انطلاقها السبت الماضى حالة من الهدوء والانضباط، حيث تم ضبط عدة حالات غش إلكتروني من قبل فريق مكافحة الغش وتم اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية ضد الطلبة المتورطين فى حالات الغش.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.