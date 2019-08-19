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اليوم.. طلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:00 ص
اليوم.. طلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الدور الثانى لليوم الثالث على التوالى، حيث يؤدى الطلاب اليوم الاثنين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وشهدت الامتحانات منذ انطلاقها السبت الماضى حالة من الهدوء والانضباط، حيث تم ضبط عدة حالات غش إلكتروني من قبل فريق مكافحة الغش وتم اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية ضد الطلبة المتورطين فى حالات الغش.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.

 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الأجنبية الاولى للدور الثانى للثانوية العامة

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