اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كواليس حصول منتخب مصر للناشئين على بطولة العالم، وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى توقعات مراكز الأبحاث العالمية للاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات القادمة، وتوجيه الحكومة بالتواجد الأمنى بمحور الطوارئ والتعامل بحسم مع التجاوزات.



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