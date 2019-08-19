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اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:47 م
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كواليس حصول منتخب مصر للناشئين على بطولة العالم، وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى توقعات مراكز الأبحاث العالمية للاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات القادمة، وتوجيه الحكومة بالتواجد الأمنى بمحور الطوارئ والتعامل بحسم مع التجاوزات.

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السيسي

منتخب اليد

التيكاد

ابطال العالم

اليوم السابع بلس

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