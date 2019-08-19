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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية لحريق عقار فى القطامية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:44 م
النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية لحريق عقار فى القطامية حريق - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى عقار بدائرة قسم القطامية، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.
 
كان انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة موقع حريق إحدى العقارات بمنطقة القطامية، لبيان أسباب الحادث.
 
كانت تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغاً يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى العقارات السكنية بمنطقة القطامية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
 
 
 
 

حريق

نيابة القاهرة الجديدة

حريف القطامية

الادلة الجنائية

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