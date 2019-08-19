النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 7 متهمين بالتحريض ضد الدولة بتدابير احترازية

كتبت أمنية الموجي

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، بإخلاء سبيل 7 متهم بتدابير احترازية، علي ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.