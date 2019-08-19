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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور زحام مرورى - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة، بمحيط أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال  بحى بولاق الدكرور بطول 3 كيلو وعرض 18 مترًا بداية من مرور فيصل حتى شارع التحرير، وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وإنشاء محاور بديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة السيارات.

وتجرى العديد من أعمال تجريف الشارع وتوسعة الشارع بالكامل ليصل عرضه إلى 18 مترًا بالاتجاهين، ما يساهم بشكل كبير فى حل أزمة المرور بالمنطقة، والشارع سيساهم أيضًا فى تخفيف الضغط عن شارعى فيصل والهرم، خاصة أن شارع الهرم سيشهد فى الفترة المقبلة أعمال تنفيذ مسار خط مترو الأنفاق المرحلة الرابعة.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.

 

 

 

 


اعمال تطوير

بولاق الدكرور

كاميرات مراقبة

زحام مرورى

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