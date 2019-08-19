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المتحدث باسم الكاثوليك يدعو قيادات أزهرية لقداس سيامته أسقفًا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:42 م
المتحدث باسم الكاثوليك يدعو قيادات أزهرية لقداس سيامته أسقفًا المتحدث باسم الكاثوليك
سارة علام

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استقبل السفير عبد الرحمن موسى مستشار فضيلة شيخ الأزهر ، للعلاقات الخارجية اليوم الإثنين ، وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف ، يرافقه الأنبا باخوم الأسقف المنتخب والأب كيرلس نظيم والأب برنابا فانوس والأب جورج سليمان لترتيب مقابلة بين مجلس البطاركة  بالشرق الأوسط وفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ودعوة  قيادات المشيخة لحضور رسامة الأنبا باخوم يوم 31 أغسطس الجاري.
 
 
كان قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اعتمد، يونيو الماضى، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هانى نصيف باخوم، أسقفا للدائرة البطريركية لشئون الإيبارشية البطريركية على كرسى كاباسا الفخرى، متخذا اسم الأنبا باخوم ، وذكرت الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة - فى بيان - أنه تم كذلك اعتماد الأب باسيليوس فوزى مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس.
 
 
وولد الأب هانى نصيف واصف باخوم ، فى 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، والتحق بإكليريكيّة أم الفادى بروما عام 1998، وأنهى بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2003
 

الانبا باخوم

الازهر

هاني باخوم

الكاثوليك

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