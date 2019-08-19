القوى العاملة: مصرى يحصل على 60 ألف جنيه تكاليف علاجه بمستشفى خاص بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى مساعدة مواطن مصرى فى حصوله على مستحقاته العلاجية بإحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة والتى تقدر بنحو 13 ألفا و500 ريال سعودى ، بقيمة تتجاوز ألف 60 جنيه مصرى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : أنه تم تكليف مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة بمساعدة المواطن "ا .ع .ح"، ويعمل مشرفا إدارياً بإحدى المدارس الأهلية فى حصوله على مستحقاته العلاجية نظرا لدفعه تكاليفها بإحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة والتى تقدر بنحو 13 ألفا و500 ريال سعودى لعدم سريان التأمين الطبى خلال فترة سابقة عن سداد إدارة المدرسة للتأمين الخاص به .

وبتواصل الوزارة مع المستشار عثمان رمضان للوقوف علي حصول المواطن على تكاليف علاجه ، أوضح أنه قام بالمتابعة مع إدارة المدرسة لسداد مستحقات علاج المواطن المصري والتى قام بدفعها من ماله الخاص ، وعلى مدار ستة أسابيع من المتابعة مع مسئولى المدرسة، وفقا للعقد الموقع بينهم طرفى العمل، تم استخراج شيك بمستحقات العلاج وتسليمها للمواطن بقيمة تتجاوز 60 ألف جنيه مصرى.