سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تنظم ندوة لريادة الأعمال لـ 100 طالب وطالبة بجامعة الزقازيق

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:44 م
القوى العاملة تنظم ندوة لريادة الأعمال لـ 100 طالب وطالبة بجامعة الزقازيق وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استأنفت وزارة القوي العاملة، الدورات التدريبية لريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك بالمدينة الجامعية بجامعة الزقازيق بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة لنشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعات.
 
وبدأت الندوة بمحاضرة عن ريادة الأعمال، حاضر فيها سهام عبد السلام منسقة مبادرة ريادة الأعمال لشباب الجامعات، وندي عفيفي باحث بالمكتب الفنى للوزير، تناولت كيف يكون شباب الجامعة رائد عمل ناجح، وماهي صفاته ،ومقومات ريادة الأعمال، فضلا عن تعريف الشباب بدور وزارة القوي العاملة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وأهمية تدريب الشباب وتثقيفهم لاختراق سوق العمل، وأكدا أن التدريب المهني هو السند الرئيسي والداعم لعملية التشغيل، وأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا إذا انضم إليها التدريب المهني، وهذا ما تسعي الوزارة الي تحقيقه من خلال تطوير مراكز التدريب، واستحداث المهن الجديدة التي يطلبها سوق العمل.
 
و اتسمت الندوة ببساطة توصيل الفكرة إلى الطلبة ، لتشجيعهم على خوض مجال العمل الحر وريادة الأعمال بمشروعات تفيد المجتمع وتحتاجها الدولة في هذه المرحلة، وتعتبر من المشروعات الواعدة والتي ينبغي إعداد وتدريب الشباب عليها .
 
واختتمت الدورة بكلمة عن دور وزارة القوى العاملة في خلق فرص عمل غير تقليدية، وذلك بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ، فضلا عن قيام الوزارة بمساندة الطلبة في إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتقديمها إلى الجهات المانحة للقروض للبدء في هذه المشروعات وذلك من خلال عدة برامج اطلقتها الوزارة.
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

رياده الاعمال

جامعه الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: مصرى يحصل على 60 ألف جنيه تكاليف علاجه بمستشفى خاص بالسعودية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:00 م

القوى العاملة تبحث مع اتحاد الصناعات تطوير مهارات العمال

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:21 م

القوى العاملة تبدأ قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 أغسطس 2019 02:11 م

القوى العاملة: اعتماد 3292 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

السبت، 17 أغسطس 2019 03:31 م

القوى العاملة تعلن عن توفير 100 وظيفة للعمل بالسعودية براتب ومزايا مجزية

السبت، 17 أغسطس 2019 11:49 ص

القوى العاملة: تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان

الجمعة، 16 أغسطس 2019 11:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة