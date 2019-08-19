القومى للمرأة مهنأ المكرمات بعيد العلم: فخر لنساء مصر

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التهنئة لكل من الدكتورة إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة أسيوط، والدكتورة رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب، والدكتورة مها سعد على زكى محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث ، بمناسبة تكريمهن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بعيد العلم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه العالمات الثلاثة لاسهاماتهن في مجالات البحث العلمى ، مؤكده أنه بمثابة تكريم لجميع عالمات مصر اللاتى يعتبرن فخر لنساء مصر ، كما أن هذا التكريم بمثابة شكر وتشجيع من الرئيس للاستمرار في الأبحاث العلمية ويلقي بمسئولية كبيرة على عاتقهن للعمل والابداع والابتكار والمساهمة بشكل أكبر في إعدد أجيال جديدة متميزة من العلماء والعالمات ونقل خبراتهن اليهم ، متمنية لهن ولجميع عالمات وعلماء مصر التوفيق والنجاح .

جدير بالذكر أن هذا التكريم جاء خلال تكريم الرئيس لعددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، جوائز النيل ووسام العلوم والفنون، وجوائز الدولة التقديرية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات والباحثين.