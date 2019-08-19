سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة مهنأ المكرمات بعيد العلم: فخر لنساء مصر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:06 م
القومى للمرأة مهنأ المكرمات بعيد العلم: فخر لنساء مصر الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التهنئة لكل من الدكتورة  إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة أسيوط، والدكتورة رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب، والدكتورة  مها سعد على زكى محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث ، بمناسبة تكريمهن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بعيد العلم.
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه العالمات الثلاثة  لاسهاماتهن في مجالات البحث العلمى ، مؤكده أنه بمثابة تكريم لجميع عالمات مصر اللاتى يعتبرن فخر لنساء مصر ، كما أن هذا التكريم بمثابة شكر وتشجيع من الرئيس للاستمرار في الأبحاث العلمية  ويلقي بمسئولية كبيرة على عاتقهن للعمل والابداع والابتكار والمساهمة بشكل أكبر في إعدد أجيال جديدة متميزة من العلماء والعالمات ونقل خبراتهن اليهم ، متمنية لهن ولجميع عالمات وعلماء مصر التوفيق والنجاح .
 
جدير بالذكر أن هذا التكريم جاء خلال تكريم  الرئيس  لعددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، جوائز النيل ووسام العلوم والفنون، وجوائز الدولة التقديرية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات والباحثين.
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

عيد العلم

السيسى

احتفاليه عيد العلم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غرفة عمليات القومى للمرأة: لم نتلق شكاوى تحرش فى ثالث أيام العيد

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 01:23 م

معدلات التحرش تتراجع فى عيد الأضحى.. غرفة عمليات القومى للمرأة ترصد 6 حالات فقط.. وتعلن مواصلة تلقى الاستغاثات على الخط الساخن 15115.. ومايا مرسى تناشد الفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش الإسراع والإبلاغ عن الواقعة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 07:30 م

القومى للمرأة: تلقينا 3 شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش بثانى أيام العيد

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 05:45 م

"القومى للمرأة" يواصل غدًا تلقى شكاوى التحرش بثالث أيام عيد الأضحى

الإثنين، 12 أغسطس 2019 09:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة