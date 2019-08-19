القومى للإعاقة يناشد بتوفير مترجم للغة الإشارة لنقل كافة المشروعات القومية

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بجهود الدولة المصرية فى التنمية ؛ والتى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ؛ والهادفة إلى إعلاء قيمة المواطن المصرى وتنمية قدراته وتوفير الحياة الكريمة له ؛ من خلال ما يقوم به من افتتاحات لمشروعات تنموية كبرى ؛ والتى يبرزها الإعلام المصري توضيحا لما تقوم به مصر من جهود وردا على الشائعات المغرضة التى من شأنها محاولة إشاعة الاحباط فى المجتمع .

وناشد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وسائل الإعلام المختلفة المرئية منها تحديدا مراعاة توفير مترجم للغة الإشارة لنقل كافة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة والأحداث الجارية على الساحة؛ والكلمات والرسائل التى يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصرى خلال حضوره تلك المناسبات ؛ وذلك حتى يتسنى لأبناء المجتمع المصرى من الأشخاص ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع والبالغ نسبتهم 4 % من المجتمع المصرى التعرف على ما تقوم به الدولة المصرية من انجازات وجهود تدعو للفخر وتزيد من الانتماء والأمل المشرق فى المستقبل.

وأكد المجلس أن ترجمة هذه الافتتاحات والمشروعات ولقاءات الرئيس للغة الإشارة من شأنه خلق حالة من التواصل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع وخلق حالة إيجابية بالأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية.