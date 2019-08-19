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القبض على عامل متهم بسرقة الأقراص المخدرة من صيدلية بالإسماعيلية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:53 ص
القبض على عامل متهم بسرقة الأقراص المخدرة من صيدلية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى القبض على عامل بورشة كاوتش متهم بسرقة كمية من الأقراص المخدرة من داخل صيدلية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية..

وكان  اللواء جمال غزالى  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من "جمال. ع.م" 60 عام صيدلى مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية باكتشافه سرقة بعض الادوية المجدولة من صيدليته بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عطوان رئيس المباحث الجنائية ضم الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه وأوكل لفريق سرعة كشف غموض واقعة السرقة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

انتقل فريق البحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفى للصيدلية وبحصر المسروقات تبين سرقة1250 قرص مخدر منها  43 شريط باركينول و11 شريط ابتريل و71 شريط اومتريل وكذلك مبلغ مالى.

ودلت تحريات فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة المتهم "مصطفى .ع.أ"29 عام عامل بورشة كاوتش مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية .

تمكن فريق البحث من القبض على المتهم وبحوزته المسروقات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيقات

 

 


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اقراص مخدرة

سرقة صيدلية

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