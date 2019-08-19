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الصين تحذر كندا من التدخل فى شئون هونج كونج

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:02 ص
الصين تحذر كندا من التدخل فى شئون هونج كونج احتجاجات هونج كونج - صورة أرشيفية
(رويترز)

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حذرت السفارة الصينية فى أوتاوا كندا يوم الأحد، من التدخل فى شئون هونج كونج بعد أن أصدرت البلاد بيانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبى دفاعا عن حق مواطنى هونج كونج فى التجمع.

واحتشد مئات الآلاف من المحتجين المناوئين للحكومة في هونج كونج يوم الأحد وتكدسوا في شوارع رئيسية رغم هطول أمطار رعدية من وقت لآخر، في احتجاجات للأسبوع الحادي عشر على التوالي شابها العنف في أحيان كثيرة.

وعشية مسيرة يوم الأحد، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني "يجب الحفاظ على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي".

وعبر أيضا بيان كندا والاتحاد الأوروبى عن القلق إزاء تصاعد العنف وشجع على مشاركة جميع الأطراف في تخفيف حدة التوتر.

وقالت السفارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت إن كندا يجب أن "تتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين".

 


هونج كونج

الصين

الخارجية الكندية

الاتحاد الأوروبى

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