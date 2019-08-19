سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:24 م
الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية ضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت الأجهزة التنفيذية رفات أبو الإخلاص الزرقانى وشقيقته إلى ميدان المساجد بساحة أبو العباس بمنطقة بحرى ، قبل هدم المسجد بمنطقة غيط العنب.

 

وتم دفن الجثمانين وإقامة ضريح لهما فى الجهة الخلفية لمسجد ابو العباس ويجرى بناء ضريح مستدير بغرفة محكمة بعد دفن الجثمانين بالساحة.

 

وجارى حاليا عملية البناء والتى سوف تستغرق يومين على الأكثر.

 

 

يذكر أنه تم هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقانى فجر اليوم الإثنين، تحت إشراف الجهات التنفيذية المختصة لاستكمال مشروع المحمودية، وأبو الإخلاص الزرقانى هو أحد أولياء الله الصالحين دفن بالإسكندرية بمنطقة غيط العنب ولد بمحافظة الغربية بقرية طيبة عام 1924 ، يحتفل مريدوه به 7 أيام فى العام وهو شيخ ومؤسس الطريقة الصوفية بالإسكندرية ويحتفل به كل عام فى شهر اكتوبر ويقام بالاحتفال وسط مريديه من الطرق الصوفية ومحية فى شوارع منطقة غيط العنب ويتحتفلوا به من حلال مسيرات بالدفوف والطبول.

 

 

وهو برهان الدين أحمد بن محمد على الزرقانى وقلد فى 1924 بالغربية ثم انتقل إلى القاهرة ودرس بالأززهر وحفظ القرآن وكان عمه وشيخه سيدى أحمد الزرقانى وحفظ القران وهو فى سن السابعة ، وفى مرحلة عمرية من حياته انتقل إلى الإسكندرية وكان يقضى خلوته بمسجد النبى داانيال ثم انتقل إلى زاوية بمنطقة غيط العنب حتى توفاه الله بها وقام مريديه بإقامة مقام له فى الزاوية ومنذ وفاته يحتفل مريديه به ويأتى إليه عدد كبير من المواطنين، لقب بالإسكندرية عدة القاب منها برهان الدين ، ابو الاخلاص ابو اليسر ، امام المحققين ، نبراس الموحدين ، سلطان الذاكرين ، ابو الكرمات .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال أن محور المحمودية يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بسوق الحضرة، لافتا إلى أن هناك مخطط لإقامة سوق آخر مكان هذا السوق، مطالبا بضرورة افتتاح هذا المحور خلال شهرين أو ثلاثة شهور دون وقوع أى أضرار للمتواجدين فى السوق، من خلال بناء سوق جديد.

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية أن المشكلة الثانية تتمثل فى المسجد الموجود بالقرب من المحور متابعا: "أنا بقول لكل اللى بيسمعنى فى مصر، أن المسجد ده والمقام الموجود فيه بيعيق الحركة فى المحور.. احنا بنتكلم عن مشكلة عامة.. والله العظيم النبى محمد ما يرضى بكده..احنا قولنا شوفو مكان جديد واحنا نعمل مسجد طبق الأصل وأحسن من المسجد ده.. زى ما عملنا مساجد قبل كده.. اللى كان موجود غلط وكان تعدى.. والمساجد والكنائس لا تبنى على الأرض غلط أو حرام.. ولكنها تبنى على أرض صح بموافقة الدولة.. واللى مش يعمل كده بيعمل حاجة غلط.. وده من منظور دينى.. الأرض لا يتم وضع اليد عليها ونقول بنبنى جامع.. ربنا مش يقبل الجامع بتاعه يتعمل كده.. ربنا يقبل أن الجامع بتاعه يتعمل على أغنى أرض بالفلوس.. تتحط الأراضى وتتخصص أو تشترى.. لكن أننا ناخد الأراضى علشان نعمل مسجد نصلى فيه.. طبعا ".

 

وتابع الرئيس السيسى، أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة مسئولة أمامى وأمامها 3 أيام من أجل حل هذه المشاكل بشكل كامل، متابعا: "محدش يتعرض للدولة فى مصلحة الدولة فى مصلحة المواطنين".

 

ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (1)
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (2)
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (3)
 

 

ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (4)
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (5)
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (6)
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (7)
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (8)
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (9)
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (10)
 
 
ضريح أبوالإخلاص الزرقانى (11)

 


السيسى

عبد الفتاح السيسى

محور المحمودية

ضريح ابا الاخلاص

القوات المسلحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور وفيديو.. تفاصيل نقل ضريح أبى الإخلاص الزرقانى لاستكمال مشروع محور المحمودية بالإسكندرية.. تحريك رفات القطب الصوفى وشقيقته إلى ميدان المساجد بأبى العباس.. وبناء مسجد بديل بالاتفاق مع الأجهزة التنفيذية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:20 م

فيديو.. إزالة ضريح أبو الإخلاص الزرقانى بالإسكندرية لاستكمال مشروع المحمودية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:49 م

الطرق الصوفية: نقل ضريح أبو الإخلاص الزرقانى خلف مسجد المرسى أبو العباس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:14 م

صور وفيديو.. بعد تكليفات الرئيس بسرعة إنجاز محور المحمودية.. قصة مسجد وضريح وجمعية عطلوا تنفيذ محور المحمودية بالإسكندرية ..ضريح أبو الإخلاص الزرقانى يقع وسط الطريق..وشيخ الطرق الصوفية:لا مانع من نقله لمكان آخر

السبت، 17 أغسطس 2019 03:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة