الصحة تنشر سيارات وحافلات متنقلة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد للمواطنين

قالت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزير الصحة لشئون تعزيز الرعاية الصحية، إن حملة صحتنا فى أسلوب حياتنا، والتى تستهدف الإقلاع عن التدخين تقدم المعلومات والإرشادات للمواطنين التى توضح الأضرار الصحية للتدخين.

وأضافت ريهام غلاب، أن العيادات الخاصة بالمساعدة فى الإقلاع عن التدخين تقوم بتوقيع الكشف المجانى على المواطنين ويتم فحص، إصابات الرئة و تقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الذى يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة فى الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.

وتابعت فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة و تجوب المحافظات للترويج للمبادرة و التوعية بأضرار التدخين و أسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلي تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.