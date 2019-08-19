سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تنشر سيارات وحافلات متنقلة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد للمواطنين

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:00 ص
الصحة تنشر سيارات وحافلات متنقلة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد للمواطنين التوعية والكشف الطبى بالحافلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزير الصحة لشئون تعزيز الرعاية الصحية، إن حملة صحتنا فى أسلوب حياتنا، والتى تستهدف الإقلاع عن التدخين تقدم المعلومات والإرشادات للمواطنين التى توضح الأضرار الصحية للتدخين.
 
وأضافت ريهام غلاب، أن العيادات الخاصة بالمساعدة فى الإقلاع عن التدخين تقوم بتوقيع الكشف المجانى على المواطنين ويتم فحص، إصابات الرئة و تقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الذى يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة فى الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية. 
 
وتابعت فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة و تجوب المحافظات للترويج للمبادرة و التوعية بأضرار التدخين و أسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلي تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.

 


الصحة

الكشف الطبى

الحافلات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

"الثروة الداجنة": حاليا أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها

"الثروة الداجنة": حاليا أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها

إذا كنت صاحب مشروع شبابى متعثر.. تعرف على كيفية رد مستحقات الخزانة العامة

إذا كنت صاحب مشروع شبابى متعثر.. تعرف على كيفية رد مستحقات الخزانة العامة

هل يمكن استجواب المتهم أو الشهود دون حضور محامى؟.. قانون الإجراءات يجيب

هل يمكن استجواب المتهم أو الشهود دون حضور محامى؟.. قانون الإجراءات يجيب

صور.. تعرف على أشهر وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح

صور.. تعرف على أشهر وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح

خليك فى السليم.. 10 شروط لضمان استمرار ترخيص سيارة كـ"مطعم متنقل"

خليك فى السليم.. 10 شروط لضمان استمرار ترخيص سيارة كـ"مطعم متنقل"

10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات بالأسواق المصرية.. تعرف عليها

10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات بالأسواق المصرية.. تعرف عليها

الصحة تنشر سيارات وحافلات متنقلة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد للمواطنين

الصحة تنشر سيارات وحافلات متنقلة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد للمواطنين

غدا.. موقع التنسيق الإلكترونى يغلق باب التحويلات أمام الطلاب

غدا.. موقع التنسيق الإلكترونى يغلق باب التحويلات أمام الطلاب

5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة