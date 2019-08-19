الصحة: تحصيل 3 % من سعر العملية ضمن منظومة قوائم الانتظار المجانية

كتب وليد عبد السلام

أصدر الدكتور أحمد محى القاصد مساعد الوزير للطب العلاجى قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، قرارا لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، بشأن تحصيل رسوم نسبة 3% من سعر العملية، ضمن منظومة قوائم الانتظار، من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة.

ونص القرار، على أن تشمل قيمة الرسوم التى تحصل من المرضى وهى كالآتى:

عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه، والقسطرة العلاجية 450 جنيها، وعمليات القلب المفتوح 1000 جنيه، وعمليات زرع الكبد 7500 جنيه، وزرع الكلي 1300 جنيه.

وشملت الرسوم عمليات زرع القوقعة للأذن 3500 جنيه، وجراحات الأورام والمخ والأعصاب 300 جنيه، وجراحات المفاصل 750 جنيها.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة، أنه لم يتم تفعيل القرار حتى الآن، وتم إرجاء تنفيذه لأجل غير مسمى.



منظومة قوائم الانتظار المجانية (1)