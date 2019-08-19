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السيطرة على حريق مخزن مشروبات غازية بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:29 م
السيطرة على حريق مخزن مشروبات غازية بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات حريق ،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق فى مخزن شركة مشروبات غازية فى مدينة السادس من أكتوبر، دون إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن على مساحة 16 مترا بالمنطقة الصناعية الرابعة.

ودفع اللواء هانى سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وتبين نشوبه فى مخزن مشروبات غازية، أسفر عن احتراق كمية من الأخشاب.

ونجح رجال الدفاع المدنى فى محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون امتداده إلى أرجاء المصنع وتقليل حجم الخسائر، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

 
 

حريق مخزن

النيابة العامة

اكتوبر

سيارات الاطفاء

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