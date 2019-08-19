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السفير السعودى يستعرض تفاصيل أول فيلم سعودى مصرى مشترك للرسوم المتحركة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:43 م
السفير السعودى يستعرض تفاصيل أول فيلم سعودى مصرى مشترك للرسوم المتحركة استقبال السفير أسامة نقلي للمنتج السعودي العباس حميدالدين
كتب مصطفى عنبر

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، المنتج السعودي الدكتور العباس بن العباس حميدالدين في مكتبه بالسفارة صباح اليوم الاثنين.

قدم العباس للسفير السعودى، نبذة مختصرة عن انتاج أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة " الفارس والأميرة " والمقررعَرضُه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩م الذي يصادف اليوم الوطني السعودي.

أكد نقلي أثناء اللقاء على عمق العلاقات السعودية - المصرية والحرص على دعمها وخدمتها في كافة الأصعدة والمجالات، منوهاً إلى أهمية البُعد الثقافي العربي وما يحتويه من ابداعات فنية لا تخدم البلدين فحسب ولكن العالم العربي بأسره.

 

 

 


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