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السجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل 3 أشقاء لخلافات عائلية بسوهاج

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:41 م
السجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل 3 أشقاء لخلافات عائلية بسوهاج مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "أحمد.م.أ" 25 سنة وشقيقه محمد 23 سنة بالسجن 5 سنوات لكل منهما لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليهم "مجدى.ف" وشقيقتيه سامية وخلود بأن أطلقا عليهم النار من سلاح نارى بدائرة مركز سوهاج.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى عضوية المستشارين أحمد عبد التواب وعمر توفيق بأمانة سر خالد سلامة

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليهم بطلقات نارية متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات عائلية بين الطرفين قاما خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهم مما أدى إلى إصابتهم.

 

وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

سلاح نارى

خلافات عائلية

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