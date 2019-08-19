سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة توجه بالتواجد الأمنى بمحور الطوارئ والتعامل بحسم مع البناء العشوائى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:34 م
الحكومة توجه بالتواجد الأمنى بمحور الطوارئ والتعامل بحسم مع البناء العشوائى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربى والبترول والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

AHS_5778

 وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ يعد أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن هناك بعض التحديات التى نعمل على إزالتها، حتى نسرع الخطى فى تنفيذ هذا المشروع المهم

AHS_5708

 واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح حول المكونات الرئيسية للمشروع، حيث تمت الاشارة إلى أنها تتضمن إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50م، بحيث يشتمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسى مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، بالإضافة إلى عدد 2 رصيف مشاه بعرض 2.5م.

 كما تمت الإشارة إلى أن مكونات المشروع تتضمن أيضًا إنشاء عدد 8 كبارى (تقاطع جسر السويس – تقاطع شارع بيرتى – تقاطع جمال عبد الناصر – تقاطع شارع مصطفى كامل – تقاطع شارع سبيكو – تقاطع طريق الجبل الأصفر – تقاطع طريق بلبيس – كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة /القاهرة).

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مجمع حول الموقف التنفيذى لأعمال الانشاء على طول المحور وقطاعاته بداية من طريق جسر السويس وصولًا لطريق بلبيس الصحراوى.

AHS_5721

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتعامل مع قاطنى العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة الموجودة بمحور ترعة الطوارئ، أشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة العشش والمساكن غير الآمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل، وتسكين عدد (789) أسرة من إجمالى 1056 أسرة، وذلك بمشروع أهالينا "1"، حتى تاريخ 15/8/2019، موضحًا استمرار عمليات التسكين لباقى الاسرة المستحقة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من نقل المرافق المطلوب نقلها والخاصة بالمشروع بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل به، مشددًا على ضرورة التواجد الأمنى بشكل مكثف ومستمر على طول مسار محور ترعة الطوارئ لتأمين أعمال الإزالة بأى موقع وخلافه، مشددا على ضرورة منع المحاولات الجديدة لأى بناء عشوائى بالمنطقة، ولتعامل بحسم فى هذا الصدد.

 
 
AHS_5739
 

 

AHS_5741
 

 

AHS_5759
 

 


تطوير محور ترعة الطوارئ

مجلس الوزراء

ترعة الطوارئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"هارفارد للتنمية الدولية" تتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى عام 2027.. وتصنيفه ضمن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم .. وتؤكد: الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعا.. ويحتل المرتبة 68 على مؤشر التركيبة الاقتصادية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:00 م

7 مؤشرات تضمنها تقرير "هارفارد للتنمية الدولية" لنمو اقتصاد مصر حتى 2027

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:14 ص

الحكومة: "هارفارد للتنمية"تتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8%سنويا حتى2027

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:59 ص

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير محور الطوارئ ومنطقة عين الصيرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:44 ص

مجلس الوزراء يهنئ منتخب ناشئي كرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:31 م

رئيس الوزراء يتابع التطبيق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:28 م

الحكومة:تنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية بالصين لإقامة مصنع بشراكة مع النصر للسيارات

الأحد، 18 أغسطس 2019 06:46 م

الرئيس السيسي يكلف الحكومة بتطوير القاهرة التاريخية.. ويوجه بإخلاء المحافظة من الوزارات والمقرات الإدارية الحكومية العام المقبل.. ومصطفى مدبولى: تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة 19 مترا ليكون مزارا سياحيا

الأحد، 18 أغسطس 2019 06:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة