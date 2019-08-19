الحكومة توافق على التعاقد مع شركة أوتحالف لإدارة الخدمات بالمتحف المصرى الكبير

كتبت هند مختار

وافقت اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، فى اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تعاقد هيئة المتحف المصرى الكبير، مع شركة تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر فى مارس الماضى، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، ليكون من مهامها إقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات التى تبرمها الجهات العامة، والإجراءات والشروط والضوابط الواجب اتباعها فى هذا الشأن، بما يحقق أهداف تنفيذ ويدعم جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية.