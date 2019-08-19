التموين: انشاء مكتب سجل تجارى لخدمة المشروعات الإستثمارية بقنا

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإنشاء مكتب سجل تجارى استثمار قنا لتقديم الخدمات للمشروعات الإستمارية بالمحافظة .

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يوجد 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين، لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.