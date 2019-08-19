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التعليم تعلن نتيجة امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج 2019

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:14 م
التعليم تعلن نتيجة امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج 2019 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج للعام الدراسي 2018-2019، حيث يمكن للطالب معرفة نتيجة امتحانه إلكترونيا من خلال الرابط التالي
 
http://natega.sabroad.emis.gov.eg
 
وانطلقت، امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج، 6 يوليو الماضى بدءا من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، ووفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، بدأت اليوم الامتحانات وتستمر خلال الفترة المقبلة، ويؤدى الامتحان قرابة 1700 طالب وطالبة موزعين على عدة سفارات.
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الطلاب المصريين فى الخارج

نتيجة الدور الثانى

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