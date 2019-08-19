التعليم العالى توجه بتطوير تطبيق ادرس فى مصر استعدادًا للعام الدراسى الجديد

كتب وائل ربيعى

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تطوير تطبيق (ادرس في مصر) والذي أعلنت الوزارة عن إطلاقه خلال الأسبوع الماضي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع ممثلي الشركة المنفذة للتطبيق صباح اليوم بمقر الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى للوزارة، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

وأشادت الوزارة في بداية الاجتماع بالانطلاقة الأولى لتطبيق (ادرس فى مصر) والصورة الإيجابية التي ظهر بها، كأحد عناصر جذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، مشيراً إلى أهمية تطوير التطبيق بشكل مستمر، وذلك من خلال ربط التطبيق بكل ما هو جديد في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بشكل دوري ، وذلك من خلال ربط المواقع الإلكترونية للجامعات بالتطبيق؛ لتسهيل الحصول على المعلومات ، مشددة على ضرورة إبراز أن التطبيق يحتوي على نسخة باللغة الانجليزية وجارى إعداد نسخة ثالثة باللغة الفرنسية .

كما وجهت الوزارة بضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وتقديم الخدمات للطلاب الجدد عبر هذا التطبيق، وذلك من خلال دعمه بالمعلومات عن الكليات والأقسام، وأيضا الجامعات الجديدة، ليس فقط كل ما يتعلق بالدراسة، ولكن أيضا إعطاء معلومات عن المدينة المقام عليها الجامعة من حيث أماكن الإقامة ووسائل المواصلات وأبرز معالمها، ودور ذلك في تنشيط حركة السياحة أيضا، مؤكدًا أن المستهدف ليس فقط المعلومات الدراسية، ولكن إتاحة معلومات تساعد الطالب الوافد على معرفة أماكن المعيشة ووسائل الترفيه بها .

ورحبت الوزارة خلال الاجتماع بانضمام جامعة الأزهر للتطبيق كواحدة من الكيانات التعليمية الأساسية في مصر ، مؤكدة ضرورة تخصيص مكان لإدارة التطبيق بإدارة الطلاب الوافدين، وما يتعلق به داخل الوزارة؛ لتسهيل مهمة دعمه بالمعلومات بشكل مستمر، ودور ذلك أيضا في إتاحة المجال لنشر التطبيق بشكل أوسع من خلال التطوير المستمر، وفتح المجال للجامعات الخاصة للإعلان عن برامجها الدراسية من خلال التطبيق.

من جانبها أكدت الدكتورة رشا كمال على أن هناك إدارة خاصة بالتسويق داخل مبنى الوافدين بالوزارة، واستعدادها الكامل لإدارة كل ما هو جديد في التطبيق، وتغذيته بالمعلومات اللازمة بشكل مستمر.

كما أضاف الدكتور عادل عبدالغفار أهمية نشر البيانات الإعلامية والفيديوهات المتعلقة بأخبار الجامعات والوزارة على التطبيق، والتي تهم الطالب الوافد والمصري على حدٍ سواء.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لتطبيق (ادرس في مصر) على النجاح الذي حققه التطبيق منذ انطلاقه مؤخرًا، مشيرًا إلى تزايد عدد الزائرين لموقع التطبيق وتحميله من داخل وخارج مصر، وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير التطبيق وفقًا لرؤية الوزارة على أن يكون بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية لاستهداف الطلاب العرب والأفارقة للدراسة بمصر .