التعليم العالى تستقبل وفد جامعة وندسور الكندية لبحث إنشاء فرع للجامعة فى مصر

كتب وائل ربيعى

استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الاثنين، وفد من جامعة وندسور الكندية؛ لبحث الإجراءات الخاصة بإنشاء فرع للجامعة فى مصر، بحضور جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة، والدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس أمناء جامعة كندا- مصر، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء أشير إلى أهمية التعاون بين مصر وكندا خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وحرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصرى، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بمختلف دول العالم.

وأشير إلى قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، والمزايا والتسهيلات التى يقدمها القانون للجامعات الأجنبية، والتأكيد على ضمان الحرية الأكاديمية لهذه الفروع.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات إنشاء الفرع، والتعاون فى البرامج التعليمية والتخصصات المختلفة خاصة التى يتطلبها سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمى أو العالمى، وكذلك البرامج الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيات البازغة، وهندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانترنت الأشياء، وغيرها من المجالات الهندسية الجديدة.

ومن جانبه، أكد السفير الكندى حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر فى شتى المجالات وخاصة فى مجال التعليم العالى، مشيداً بتجربة إنشاء مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج تعليمي متميز للتعاون بين مصر وكندا.

وفى ختام اللقاء أكدت الوزارة دعمها لإنشاء الفرع بأسرع وقت ممكن، مطالبة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا لقانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر.

جدير بالذكر أن الوفد قام بزيارة جامعة كندا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج تعليمي للتعرف على تجربتها في مصر كأول فرع للجامعات الأجنبية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة وندسور تعد واحدة من أكبر الجامعات في كندا، حيث يصل ترتيب البرامج التعليمية بها عالمياً ما بين 300_ 400 على مستوى العالم، وتأسست عام 1857م، وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الجامعية والدراسات العليا من خلال عدد من الكليات منها: إدارة الأعمال، وبرامج مختلفة في الهندسة والحاسبات والدراسات العليا المتقدمة. وتضم الجامعة أكثر من 17 ألف طالب، وتقع الجامعة في مقاطعة أنتريو وهي أهم مقاطعة في كندا، كما تضم الجامعة مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المصريين، وكذلك طلاب مصريين يدرسون بمختلف البرامج الأكاديمية بالجامعة.