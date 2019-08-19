التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن عمليات تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية للحصول على الخدمات الطبية ضمن المنظومة مستمرة بكفاءة عالية فى 22 مستشفى بمحافظة بورسعيد، مؤكدة أنها مستمرة حتى 31 أغسطس المقبل .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبى تم إجراء 1461 عملية جراحية، من خلال الإحالة فى 7 مستشفيات تم ضمهم للمرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الصحية.

ودعت منظومة التأمين الصحى الشامل إلى أن تقوم الأسر بالتسجيل فى المنظومة، حرصا على الحصول على الخدمات التى تقدم باعلى درجات التميز والجودة فى الوحدات والمستشفيات .

وكانت المنظومة أعلنت عن تشغيل معمل الباثولوجى وتحليل الأورام والأنسجة بمستشفى النصر التخصصى للأطفال بمحافظة بورسعيد وتعد هذة الخدمة تقدم لأول مرة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ولا يقتصر استقبال العينات على الانسجة بالمستشفى فقط ولكن من جميع مستشفيات المحافظة ومن جميع الأعمار.

وكان المنظومة بدأت العمل تجريبيا فى محافظة بورسعيد أول يوليو الماضى.