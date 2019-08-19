البابا تواضروس يعين تماف باسيليا رئيسةً لدير العذراء بحارة زويلة والنوبارية

تمم قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم طقس إقامة "رئيسة دير" لتاماف باسيليا رئيسةً لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.
شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيسات الأديرة.
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