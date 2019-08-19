سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

الإدارية تعوض طالبة ظُلمت فى درجة ونصف بالثانوية العامة بـ 10 آلاف جنيه

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:36 م
الإدارية تعوض طالبة ظُلمت فى درجة ونصف بالثانوية العامة بـ 10 آلاف جنيه محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت المحكمة الادارية العليا ، وزير التربية والتعليم بصفته، تعويض طالبة ثانوية عامة دفعة 2006 بمبلغ 10 آلاف جنيه، عما أصابها من أضرار نتيجة ظلمها فى درجة ونصف بمادة الفيزياء وترتب عليه التحاقها بكلية العلوم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين د.محمد القفطي ، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، د.محمد شوقي ، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية صبحى عبد الغنى . 
 
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن رُكن الخطأ ثبت في جانب الجهة الإدارية طبقًا للحكم الصَّادِر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، والذى ألغت فيه المحكمة إِعْلان نَتِيجَة الطَّالبة فِى مَادَّة الفيزياء، وتعديل درجتها بالمادة لتصبح 46,5 درجة بدلًا من 45 درجة . 
 
وثبت قطعًا لدى المحكمة بأن الطَّالبة قَدْ اضطرَّت إِلَى سبيل التَّقاضي بالمحاكم لتنال حقها في تعديل درجتها بمادة الفيزياء ، ثم أقامت الدعوى لتعويضها عن قرار جهة الإدارة غير المشروع ، الأمْر الذي نجم عنه إيلامها ومعاناتها النَّفْسية لسنوات بدأت من 2009، بالإضافة لشعورها بالظلم نَتِيجَة إغفال تقدير دَرَجَات لبَعْض جُزْئِيَّات إجَابَاتهَا بمادة الفيزياء ، فضلاً عمَّا تكبَّدته من نَفَقَات فِي سبيل بلوغ غايتها، وهُوَ ما تقدّر معه الْمَحْكَمَة التَّعْوِيض الجابر لهَذِهِ الأضرار بمبلغ عَشرَة آلاف جُنَيه . 
 
أقام الطعن طالبة ثانوية عامة دفعة 2006، وطالبت بتعويض مادى قدره 200ألف جنيه، لاستحقاقها درجة ونصف بمادة الفيزياء وأصبح مجموعها 397 بدلًا من 395 ونصف درجة، وهو ما حرمها من الالتحاق بكليات الطب البيطرى، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، وفقا بمجموعها الأصلى، وأدي هذا الخطا إلى حالة نفسية سيئة أصابتها لعدم التحاقها بإحدى الكُليات التى كانت ترغب فيها، وضيع عليها أكثر من سنتين من عمرها فى الدراسة بكلية العلوم لم تكن ترغبها ولكنها أرغمت عليها بسبب مجموعها.
 
 

تعويض طالبة

التربية والتعليم

الإدارية

درجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة