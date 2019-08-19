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الأوقاف: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:21 م
الأوقاف: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة ، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر.
 
وأضافت الأوقاف، فى بيان لها، أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة ، وذلك في إطار اهتمامها بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى.
 
 
وعلى الجانب الأخر، أعلنت وزارة الأوقاف بحثها مع وزارات "الثقافة والتعليم والشباب والرياضة"، طرق مواجهة التطرف ونشر صحيح الدين تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة.
 
وعقدت الأوقاف اجتماعا بممثلي وزارات، الأوقاف – التربية والتعليم- الشباب والرياضة – الثقافة، مؤكدة أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان
والحفاظ على الأوطان أحد أهم مقاصد الشرع الحنيف.
 

 


وزارة الاوقاف

نقل المساجد

تطوير المساجد

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