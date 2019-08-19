الأوقاف: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

كتب إسماعيل رفعت

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة ، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر.

وأضافت الأوقاف، فى بيان لها، أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة ، وذلك في إطار اهتمامها بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى.