الأسبوع القادم..الهيئة الوطنية للإعلام تبحث مقاضاة قنوات الإخوان

تعقد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ،اجتماعا لها الأسبوع القادم لمناقشة عدد من الملفات على رأسها بحث سطو قنوات الإخوان على حقوق الملكية لبثها الأفلام والمسلسلات المملوكة للتليفزيون المصرى ، على قنوات الشرق ومكملين ووطن، التى تبث من الخارج ببثها .

وقال مصدر مسؤول بالهيئة ، إن المستشارين القانونيين بالهيئة يبحثون خطة التحرك ضد هذه التصرفات المخالفة ، التى تقوم بها هذه القنوات الإخوانية ،مؤكدا أن القانون يؤكد تنظيم الملكية الفكرية وينص على عقوبات تتضمن غرامات مالية وتعويضات مالية كبيرة.