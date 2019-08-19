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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:31 ص
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد،  كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط علي البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 
 

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