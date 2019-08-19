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اعرف خطة تحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد لتقليل الحوادث × 10 معلومات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:30 ص
اعرف خطة تحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد لتقليل الحوادث × 10 معلومات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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تنفذ وزارة النقل حاليا 4 مشروعات كبرى لتحديث نظم الإشارات لخطوط القاهرة ـ الإسكندرية وبنها ـ بورسعيد وبنى سويف ـ أسيوط وأسيوط نجع حمادى بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه، فى إطار خطة لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد، ويقدم " اليوم السابع" فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة والهدف منها.

1ـ الخطة تستهدف تحديث نظم الإشارات الحالية بجميع خطوط السكة الحديد.

2ـ تنفيذ الخطة على مراحل تباعا.

3ـ مخطط الانتهاء من تنفيذ أول مشروع وهو خط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية 2020.

4ـ الخطة تشمل استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكترونى حديث (EIS ).

5ـ النظام الجديد سيحقق أعلى معدلات الأمان فى تشغيل القطارات.

6ـ  النظام الجديد سيؤدى إلى زيادة عدد القطارات العاملة وتخفيض زمن الرحلة.

7ـ النظام الجديد يتضمن يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة.

8ـ النظام الجديد يشمل تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث.

9ـ النظام  سيتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

10ـ النظام يضمن وتسجيل جميع المحادثات للسائق ومراقب البرج أو الحركة لمدة شهر على الأقل.


السكة الحديد

حوادث القطارات

تطوير السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

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